الامارات | الوحدة يتعاقد مع فواز عوانة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتعاقد مع فواز عوانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي لـ «الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم بالنادي تعاقدت أمس مع لاعب خط وسط فريق بني ياس فواز عوانة (30 عاماً) على سبيل الإعارة قادما من نادي بني ياس، للمشاركة مع العنابي في دوري أبطال آسيا وتعزيز صفوف الفريق قبل مباراة الوحدة مع النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب الأخير بالرياض في ذهاب دور الـ 16.

وقال الرميثي إن اللاعب سوف يلتحق بصفوف الفريق يوم الجمعة المقبل، وسيشارك في التدريبات مع زملائه استعدادا لمواجهة النصر.