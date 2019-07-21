الامارات | اعتماد برنامج منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامج منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة السابعة، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأعلنت اللجنة عن موعد انطلاق المنافسات التي تنظم خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل، وتضم 10 ألعاب رياضية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدرّاجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، إضافة إلى اللعبتين الجديدتين اللتين تم إضافتهما وهما الكروسفيت، وألعاب التحدي.

ويبدأ فتح باب التسجيل في الأول من سبتمبر المقبل. وتنطلق منافسات البولينغ يوم 12 أكتوبر، وتصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة 13 أكتوبر، وألعاب التحدي 14 أكتوبر، ومنافسات بطولة الريشة الطائرة 15 أكتوبر، والشطرنج 16 أكتوبر.

وتقام منافسات بطولة سباق الطريق 18 أكتوبر، والسباحة 19 أكتوبر، وبطولة الدرّاجات الهوائية 22 أكتوبر، وبطولة الكروسفيت 25 أكتوبر، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج يوم 24 أكتوبر، كما تختتم منافسات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 26 أكتوبر.