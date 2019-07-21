شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بالتخصص ودماء بن العمرى.. أبرز ملامح نهائي «الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم عدم تقديمه نفس المستوى الراقى من الأداء، والذى ظهر عليه منذ بداية البطولة، توج المنتخب الجزائرى لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، التى اختتمت فعالياته مساء الجمعة الماضى، بفوز الفريق على نظيره السنغالى بهدف نظيف فى المباراة النهائية للبطولة على ملعب استاد القاهرة الدولى، وقدم الفريقان أداء فى المباراة النهائية يقل عن مستويهما المعهودين اللذين ظهرا بهما طوال البطولة.

ورغم الهدف المبكر الذى سجله بغداد بونجاح فى الدقيقة الثانية من المباراة، سارت المباراة على عكس المتوقع بعد هذا الهدف، حيث مال أداء المنتخب الجزائرى للدفاع أكثر منه للهجوم، والأداء الراقى الذى قدمه فى باقى مباريات البطولة، فيما افتقد المنتخب السنغالى للفعالية الهجومية الكافية لإحراز هدف التعادل، وعلى مدار شوطى المباراة شهدت المباراة العديد من الملامح منها:

هدف بالتخصص

سجل المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح الهدف الوحيد للمباراة بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة ليقود الفريق إلى الفوز باللقب وكذلك الفوز الثانى على المنتخب السنغالى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 فى مصر، علما بأن المنتخب السنغالى فاز بجميع المباريات الخمس الأخرى التى خاضها فى هذه البطولة.

وبهذا يكون المنتخب الجزائرى هو الوحيد الذى تغلب على نظيره السنغالى فى هذه البطولة، حيث انتهت مباراتهما فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة فى الدور الأول للبطولة بنفس النتيجة.

الهدف الذى سجله بغداد بونجاح فى المباراة أكد أن المنتخب الجزائرى هو الأفضل هجوميا فى البطولة الحالية، حيث رفع الفريق رصيده إلى 13 هدفا فى المباريات السبع التى خاضها بالبطولة حتى الآن، مقابل ثمانية أهداف فقط سجلها المنتخب السنغالى فى المباريات السبع التى خاضها.

واهتزت شباك المنتخب السنغالى بالهدف الثانى فى البطولة ليتساوى مع نظيره الجزائرى فى رصيد الأهداف التى دخلت مرمى الفريقين.

بديل كوليبالى يصدم السنغال

دفع المدرب أليو سيسيه، المدير الفنى للمنتخب السنغالى، باللاعب ساليف سانى، نجم شالكة الألمانى، فى التشكيلة الأساسية للفريق فى المباراة النهائية، أمس، لتعويض غياب المدافع كاليدو كوليبالى للإيقاف بسبب الإنذارات.

لكن سانى وجه صدمة كبيرة إلى الفريق دون قصد عندما تسبب بشكل غير متعمد فى هز شباك الفريق بالهدف الوحيد فى المباراة، حيث ارتطمت تسديدة بغداد بونجاح بساق سانى لتعلو الكرة وتتجاوز الحارس السنغالى وترتطم بالقائم الأيسر قبل أن تستقر داخل المرمى فى مشهد مثير.

الـ«فار» يحفظ الانتصار

أثار الحكم الكاميرونى أليوم نيانت، الذى أدار المباراة النهائية، حالة من القلق فى نفوس الجزائريين عندما أطلق صافرته فى الدقيقة 60 من اللقاء، محتسبا ضربة جزاء للسنغال، إثر هجمة سريعة لأسود التيرانجا وتمريرة عرضية لعبها إسماعيلا سار من الناحية اليمنى وارتطمت بيد عدلان قديورة نجم الخضر.

ومع العودة لنظام حكم الفيديو المساعد «فار» عدل الحكم عن قراره وألغى ضربة الجزاء، وأشار باستمرار اللعب ليحتفظ المنتخب الجزائرى بتقدمه حتى نجح فى تحقيق الفوز مع صافرة نهاية اللقاء.

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تواضع بلماضى

أكد المدرب جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، تواضعه الشديد وحرصه على الإشادة الضمنية والصريحة بلاعبيه، عندما أكد، فى تصريحاته بعد انتهاء المباراة، أنه بدون لاعبيه لا يساوى شيئا.

ونالت تصريحات بلماضى الكثير من الاستحسان، لاسيما أن المنتخب الجزائرى يدين بفضل كبير فى تتويجه باللقب إلى الأداء الخططى الراقى، وكذلك حالة الالتزام التى فرضها بلماضى داخل الفريق منذ توليه المسؤولية قبل أقل من عام واحد، وبالتحديد فى مطلع أغسطس الماضى.

ولعب بلماضى دورا بارزا فى ظهور المنتخب الجزائرى بهذا المستوى الرائع فى البطولة الإفريقية الثانية والثلاثين واستعادة اللقب الغائب عن محاربى الصحراء منذ 1990.

اختفاء محرز

فيما كانت كل التوقعات التى سبقت المباراة تشير إلى أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، سيكون له دور فعال فى المباراة النهائية، غاب محرز بشكل كبير عن الأضواء فى المباراة، وكان بعيدا تماما عن الأداء اللائق بمستواه، وربما ساهم فى هذا تراجع المنتخب الجزائرى للدفاع فى فترات عدة من المباراة.

المساندة المصرية

رغم عدم وصول المنتخب المصرى للمباراة النهائية فى البطولة، شهد النهائى حضورا جماهيريا هائلا، حيث بلغ الحضور نحو 50 ألف مشجع، من بينهم أكثر من 20 ألف مشجع جزائرى، إضافة لمثل هذا العدد من المشجعين المصريين والعرب، فيما بلغ الحضور السنغالى نحو ثلاثة آلاف مشجع، وقدم المشجعون من مختلف الجنسيات لوحة رائعة فى مساندة الفريقين على مدار شوطى المباراة.

مانى بلا فاعلية

رغم تصريحاته قبل عدة أسابيع بأنه يتمنى لو أنه يستبدل لقب دورى أبطال أوروبا، الذى أحرزه مع ليفربول الإنجليزى فى الموسم الماضى، بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب السنغال، فشل مانى فى قيادة فريقه للفوز باللقب الإفريقى، وسقط فى النهائى أمام المنتخب الجزائرى.

وشهدت المباراة بعض التحركات والمناوشات والمحاولات الهجومية من مانى، ولكنها كانت بلا فائدة، حيث افتقد اللاعب للفاعلية التى يتسم بها مع ليفربول.

دماء بن العمرى

سقط جمال الدين بن العمرى، نجم المنتخب الجزائرى، مصابا بجرح فى وجهه، إثر التحام قوى مع ساديو مانى، نجم السنغال، فى بداية الربع ساعة الأخير من المباراة، وخرج اللاعب لتلقى العلاج، حيث وضع ضمادة على الجرح لإيقاف النزيف، وأصر على استكمال اللقاء ليكون نموذجا للحماس والبسالة التى كانت سببا رئيسيا وراء تتويج المنتخب الجزائرى باللقب الإفريقى.

تماسك سيسيه

رغم الهزيمة فى المباراة النهائية للبطولة وفشله فى الثأر للهزيمة فى نهائى 2002، حاول أليو سيسيه، المدير الفنى للمنتخب السنغالى، الشد من أزر لاعبيه وإخراجهم من حالة الحزن التى سيطرت عليهم عقب انتهاء المباراة، وذلك من خلال تجميع لاعبيه داخل الملعب والتحدث إليهم بعد انتهاء المباراة. وكان سيسيه، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى سابقا، قائدا للمنتخب السنغالى الذى خسر بركلات الترجيح أمام نظيره الكاميرونى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2002 بمالى، ولكنه فشل فى الثأر لنفسه وسقط كمدرب فى النهائى أمام المنتخب الجزائرى. وتحلى سيسيه ببعض التماسك والتواضع فى تصريحاته عقب المباراة، حيث قال إن المهم ليس وضعه المستقبلى مع الفريق، وإنما الشىء المهم بالنسبة له هو العمل الذى قدمه مع الفريق.