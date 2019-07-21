- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ختامها مسك.. ومصر تبهر العالم بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبهرت مصر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ العالم بحفل ختام قبل إقامة المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة بين الجزائر والسنغال، لم يقلّ روعة وإبداعًا عن حفل الافتتاح الذي أحياه المطرب الشعبى «حكيم» ومطربون أفارقة. وغنت دنيا سمير غانم، خلال حفل الختام.
مصر في قلب إفريقيا وسندها وهو ما تحقق منذ انطلاق منافسات الأميرة السمراء على أرض الفراعنة، سواء من خلال احتضان البعثات والجاليات الإفريقية والأجنبية أو مؤازرة الجماهير المصرية لكل الدول العربية التي شاركت في البطولة، سواء تونس التي احتلت المركز الرابع أو مع الجزائر في المباراة النهائية، ولم تكترث الجماهير المصرية بخروج منتخبها من دور الـ١٦ بعد الخسارة من جنوب إفريقيا، بل ظلت جنبا إلى جنب الجاليات الإفريقية خصوصا العربية حتى خرج الجميع منبهرا بما ظهرت به مصر في ثوبها الجديد.
وشهدت «كان ٢٠١٩» على أرض الكنانة عودة العلاقات الطيبة بين جماهير الكرة المصرية والجزائرية بعد مناوشات مواجهة الفريقين في أم درمان بتصفيات مونديال ٢٠١٤، فضلا عن إشادة نجوم المنتخبات الإفريقية على رأسهم رياض محرز ومانى والتونسى وهبى الخزرى والبعثات الأجنبية بما ظهر في مصر ٢٠١٩.
كما أشاد الخبراء بأرضية الملاعب المختلفة التي ساعدت على زيادة قوة المنافسة بين الفرق المختلفة لتخرج البطولة السمراء بشكل مختلف.
كانت هذه تفاصيل خبر ختامها مسك.. ومصر تبهر العالم بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.