شكرا لقرائتكم خبر عن الأفراح الجزائرية تسطع في سماء إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت الجماهير الجزائرية، في جميع أنحاء العالم، وبعثة المنتخب الجزائرى، ليلة تاريخية بعد اقتناص لقب كأس الأمم الإفريقية، الثانية في تاريخ محاربى الصحراء، عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

وسادت حالة من السعادة العارمة بين اللاعبين عقب الإنجاز التاريخى، بعد الانتقادات القوية التي كان يواجهها اللاعبون وجهازهم الفنى قبل البطولة، واحتفلوا مع الجماهير الغفيرة في أرضية الملعب، وطافوا بالكأس جنبات الملعب، واختلطت الدموع بالفرحة في أجواء رائعة، ومشاهد غائبة عن الخضر منذ 29 عاما.

وتفجرت احتفالات عارمة في مختلف المدن والقرى الجزائرية، وذكرت الصحف الجزائرية أنه بعد إعلان الحكم نهاية المباراة نزل آلاف الجزائريين بمختلف الولايات إلى الشوارع والساحات، وتشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطرق الرئيسية بالمدن الكبرى وسط تجمع غفير بوسط المدن.

كما حملت شاحنات العشرات من الجماهير، بينهم أطفال صغار، رافعين رايات جزائرية، ما تسبب في ازدحام مرورى خانق، مع توقف العشرات من السيارات على جنبات الطرق ونزول راكبيها للرقص والاحتفال.

من جانبه، أعرب جمال بلماضى، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، عن سعادته بالتتويج بكأس أمم إفريقيا، وقال بلماضى: «الآن كمدير فنى أصبحت في قمة الجاهزية بعد التتويج بهذه البطولة الكبيرة، عندما كنت مدربا في قطر قلت لن أدرب المنتخب الجزائرى إلا عندما أكون جاهزا لهذه المهمة، والآن أصبحت جديرا بها، أشكر جميع لاعبى المنتخب على مجهودهم، فهم السبب الرئيسى في الفوز باللقب، تراجع مستواهم في المباراة النهائية.

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كما هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، المنتخب الجزائرى بالفوز، وغرد الشيخ محمد عبر حسابه على «تويتر»: «ألف مبروك لمحاربى الصحراء، منتخب الجزائر، فوزه بكأس الأمم الإفريقية.. فوز مستحق ومباراة رائعة وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر».

من جانبها، احتفلت الصحف الجزائرية والعالمية بإنجاز محاربى الصحراء، ونشرت صحيفة «الخبر»، في صفحتها الأولى، «جابوها الرجالة»، في إشارة إلى الأداء البطولى للمنتخب وحصد اللقب.

وكتبت صحيفة «الشروق»: «الخضر أسياد إفريقيا.. تفوقنا عليهم جميعا»، بينما اختارت صحيفة «النهار» عنوان: «نُتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعا»، فيما أثنت صحيفة «لوكتيديان دوران» على الأداء الرائع للمنتخب، مضيفة أنه كان بطوليا حتى النهاية.

وذكرت صحيفة «الوطن»: «الجزائر تعتلى قمة كرة القدم الإفريقية»، وكتبت «المجاهد» الحكومية: «الجزائر في سماء إفريقيا».

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «الجزائر تنهى حلم ساديو مانى»، أما هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى» فقالت: «السنغال تنهار في نهائى إفريقيا»، فيما قالت صحيفة «ماركا»: «أفضل هداف في العالم يُسقط السنغال».

وفى شأن مختلف، ألقت السلطات الفرنسية القبض على 198 شخصا في عدة مدن، بسبب مشاركتهم في أعمال شغب أثناء الاحتفالات بتتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب السنغال.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن من بين هؤلاء لايزال هناك 177 رهن الاحتجاز.