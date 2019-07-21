ميلان يتفق مع جناح أتلتيكو مدريد

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع الأرجنتيني آنخيل كوريا جناح أتلتيكو مدريد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن آنخيل كوريا وافق على الشروط الخاصة بعقده المنتظر مع ميلان، في انتظار اتفاق الروسونيري مع أتلتيكو مدريد.

وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 50 مليون يورو، نظير بيع آنخيل كوريا.



وبات ميلان، مضطرًا لبيع بعض لاعبيه، من أجل توفير السيولة المادية لإتمام صفقة آنخيل كوريا، البالغ من العمر 24 عامًا.

ومن ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ميلان، الثنائي أندريه سيلفا وباتريك كوتروني.