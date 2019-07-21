وتطرق سيسك للحديث عن هازارد زميله السابق في تشيلسي أولًا، وقال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لاعب لا يصدق، يصنع الفارق".
وأضاف: "هازارد خُلق ليلعب كرة قدم في ريال مدريد، حيث يحتاج لمساحات للجري بالكرة والمراوغة والتسديد".
وأوضح: "هازارد ليس من نوعية اللاعبين الذي يلتزم بمركزه في الملعب".
وقال: "برشلونة على سبيل المثال، أكثر فريق يطالب اللاعبين بالالتزام بمراكزهم، هذه هي مدرستهم بحكم طريقة وأسلوب اللعب، لكن ريال مدريد سيمنح هازارد حرية لن يجدها في برشلونة".
وعن رأيه في انتقال جريزمان إلى برشلونة، قال: "لقد كانت مفاجأة.. لقد وقع عقدًا طويلًا مع أتلتيكو العام الماضي، وكان يبدو أنه ينوي الاستمرار هناك".
وأتم: "لكن كرة القدم تتغير كثيرًا.. وصوله يجعل برشلونة أقوى لأنه لاعب جيد للغاية، وسيضيف الكثير لهم في الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.