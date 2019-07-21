فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد

تحدث سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي ومنتخب إسبانيا، عن انتقال الثنائي هازارد وجريزمان إلى ريال مدريد وبرشلونة، مؤكدًا أنهما سيفيدان الفريقين بشدة.

وتطرق سيسك للحديث عن هازارد زميله السابق في تشيلسي أولًا، وقال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لاعب لا يصدق، يصنع الفارق".

وأضاف: "هازارد خُلق ليلعب كرة قدم في ريال مدريد، حيث يحتاج لمساحات للجري بالكرة والمراوغة والتسديد".

وأوضح: "هازارد ليس من نوعية اللاعبين الذي يلتزم بمركزه في الملعب".



وقال: " برشلونة على سبيل المثال، أكثر فريق يطالب اللاعبين بالالتزام بمراكزهم، هذه هي مدرستهم بحكم طريقة وأسلوب اللعب، لكن ريال مدريد سيمنح هازارد حرية لن يجدها في برشلونة".

وعن رأيه في انتقال جريزمان إلى برشلونة، قال: "لقد كانت مفاجأة.. لقد وقع عقدًا طويلًا مع أتلتيكو العام الماضي، وكان يبدو أنه ينوي الاستمرار هناك".

وأتم: "لكن كرة القدم تتغير كثيرًا.. وصوله يجعل برشلونة أقوى لأنه لاعب جيد للغاية، وسيضيف الكثير لهم في الهجوم".