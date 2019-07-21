شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر انتقال تريزيجيه لأستون فيلا للحصول على 10 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم انتقال الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى للدورى الانجليزى بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على حق الرعاية الذى يقره الاتحاد الدولى.

ويسافر محمود تريزيجيه خلال الساعات القليلة المقبلة الى انجلترا للخضوع للكشف الطبى تمهيدًا للإعلان الرسمى عن انتقال اللاعب الدولى الشاب الى الدورى الانجليزى الممتاز فى صفقة انتقال تصل الى 11 مليون يورو - ما يوازى 200 مليونا جنيها مصرىا.

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ومن المقرر أن تنتعش خزينة النادى الأهلى بما يقارب 10 ملايين جنيه بنسبة 5% من قيمة انتقال اللاعب لنادى استون فيلا والتى يقرها الاتحاد الدولى للأندية التى قامت بالصرف على اللاعب خلال فترة الناشئين.

وتألق محمود تريزيجيه خلال الموسمين الماضيين بالدورى التركى ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى حيث ارتبط اللاعب بالكثير من العروض سواء بالدورى الفرنسي والايطالى وكان آخرها الانجليزى خاصة بعدما توج اللاعب مجهوده فى الموسم الأخير بالتألق فى بطولة كاس الأمم الأفريقية بالرغم من الخروج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا.