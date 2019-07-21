شكرا لقرائتكم عبد العزيز : لازم شيكابالا يستمر فى الزمالك وهذه نصيحتى لباسم مرسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق إن وجود محمود عبد الرازق شيكابالا فى صفوف الفريق الأبيض مهم موضحا أنه لا يجب أن يرحل عن أسوار ميت عقبة.

أضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر :" لا بد من وجود شخص بنجومية شيكابالا فى الزمالك خاصة أن الفهد الأسمرلو كان فى فورمته كفته ترجح على أى لاعب ".

تابع عبد العزيز :" من الصعب بقاء باسم مرسى فى الزمالك وأنصحه بالبحث عن مستقبله فى الفترة المقبلة خاصة انه يوجد فى مركزه العديد من المهاجمين".