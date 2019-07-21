شكرا لقرائتكم نادر شوقى : رضا شحاتة يقود الجونة فنيا أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقي مسئول الكرة بالجونة ان رضا شحاتة المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي سيقود الفريق فنيا خلال مباراته أمام الزمالك بالدوري ضمن منافسات الجولة الـ31.

وقال شوقي في تصريحات لقناة تايم سبورت "المدرب الصربي نيبوشا المدير الفني الجديد لفريق الجونة سيتواجد في المدرجات، بينما رضا شحاتة هو من سيقود الفريق فنيًا".

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وأضاف نادر في تصريحاته "التشكيل الذي سيخوض به الجونة اللقاء سيكون بعد المشاورة بيننا وبين المدرب الصربي وبين رضا شحاتة".