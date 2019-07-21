شكرا لقرائتكم الغندور: محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والزمالك بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قيادة مباراة الجونة و الزمالك فى الدورى المصرى المقرر اقامتها مساء الأحد للحكم محمود عاشور والمؤجلة من الجولة 33 للبطولة.
أكد الاعلامة خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور ان اتحاد الكرة اسند ادارة مباراة الجونة والزمالك للحكم محمود عاشور وفقًا للمعلومات الواردة من اتحاد الكرة حتى الآن.
ويلتقى الجونة نظيره الزمالك فى المباراة التى ستقام الأحد على ارضية ملعب الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.
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