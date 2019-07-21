اتحاد الدراجات يشيد بتعاون النادي العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة الشعفار بالتعاون الإيجابي لإدارة النادي العربي بأم القيوين التي استضافت المعسكر الداخلي لمنتخبي الشباب والناشئين في فندق النادي وتوفير كل الإمكانات التي ساهمت في نجاح المعسكر وتحقيق كل الأهداف المرجوة من إعداد نجوم المستقبل، وقدم مجلس إدارة الاتحاد الشكر لإدارة النادي العربي على هذه الخطوة الطيبة التي أكدت ترابط أسرة الدراجات وتعاونها وعملها الدائم من أجل تقدم مسيرة دراجة الإمارات وتحقيقها المزيد من الإنجازات.

وشهد المعسكر الذي انتظم فيه نخبة من نجوم المستقبل في الأندية ومن بينهم عبدالله جاسم وجابر حسين ويوسف حسين وحمادة علي وعبدالله أحمد وزايد سلطان وراشد المنصوري ومحمد خميس تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب الخبرة مهدي عزيز والإداري النشط حسين مال الله الذي قام بمجهود كبير ساهم في نجاح المعسكر الذي شهد تطور مستوى اللاعبين بشكل كبير يبشر بالخير في نجاح مشاركاتهم المقبلة في البطولات العربية والقارية للطريق والمضمار وتحقيق النتائج التي تؤكد أن دراجة الإمارات تسير في الطريق الصحيح.