الإمارات يُصعِّد قضية «الغمزة» ويخاطب الاتحاد الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم في نادي الإمارات، أنهم لن يكلّوا ولن يملوا في قضية"الغمزة" المتعلقة بالإشارة التي حصلت بين ماجد ناصر حارس شباب الأهلي وجابريال لاعب الفجيرة خلال تسديد ركلة جزاء في مباراة بين الفريقين في الدوري، وقال انهم سيُصعّدون قضيتهم إلى أعلى المستويات.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بنادي الإمارات، إنهم يُعِدون الفريق حالياً للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري الخليج العربي، وليس منافسات الهواة، ورد إسماعيل على التصريحات التي أدلى بها المستشار عادل الجنيبي رئيس لجنة الاستئنافات، والتي قال فيها إن الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس، كانت مخصصة للمذكرات الختامية.

ونوه بأنهم فوجئوا بعدم حضور أي ممثل لأطراف القضية عدا ممثل نادي الفجيرة، وقال إن ملف القضية أغلق ولن يتم استلام أي مذكرات أخرى.

وأوضح محمد إسماعيل أن تصريحات الجنيبي مخالفة لما تم التوافق عليه في الجلسة التي سبقت جلسة الخميس، مشيراً إلى أن المستشار قرر أن الحضور ليس مطلوباً لمن لا يرغب فيه، وأن الاستئناف سيتم حجزه للحكم مع التصريح بإضافة مذكرات أخرى حتى اليوم الأحد، وأفاد بأنهم قدموا مذكرة ختامية، لكنه رفض استلام أي مذكرات إضافية.

Advertisements

وقال محمد إسماعيل العوضي: «قضية «الغمزة» وصلت إلى المرحلة الثانية حالياً، المرحلة الأولى كانت لجنة الانضباط وقد تم رفض الشكوى فتقدمنا باستئناف لدى لجنة الاستئنافات، وفي حال رفضها سنلجأ لمحكمة التمييز.أخذت القضية مسارات متعددة، ويوم الخميس كانت هناك جلسة للجنة الاستئنافات، وهي جلسة ليست مخصصة للنطق بالحكم؛ لأن هناك مساحة زمنية متاحة لتقديم مزيد من الأوراق والأدلة حتى اليوم الأحد».

وأضاف: «كان هناك طلب باستدعاء اللاعبين ولكنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وأعتقد أن سبب عدم حضورهم أن الجميع يعتقد أننا غير جادين في القضية، ولذلك لم يتم التعامل مع استدعاء اللاعبين بالجدية اللازمة، وفي الجلسة الثانية حضر اللاعبون وتمكنا من توجيه العديد من الأسئلة لهم، ونحن الآن في انتظار الحكم النهائي من الاستئناف بعد أن قدمنا أوراقاً جديدة، وسيكون أمامنا اللجوء إلى محكمة التمييز في حال جاء الحكم في غير مصلحتنا، ولدينا الكثير لنقوله هناك».

وتحفظ العوضي على إعلان برمجة دوري الخليج العربي من دون حسم القضية، وقال بهذا الخصوص: «حالياً نُعد الفريق للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي، فعلى صعيد التعاقدات تعاقدنا مع لاعبين بمواصفات معينة، وتعاقدنا مع مدرب لديه خبرة في دوري الخليج العربي، وفي العمل مع أندية المحترفين وأبقينا على لاعبين يحصلون على مرتبات كبيرة، وأنجزنا متطلبات المعسكر وكل هذه الخطوات ليست من أجل المشاركة في منافسات الهواة؛ بل من أجل دوري الخليج العربي الذي نرى أننا ما زلنا ضمن فرقه».

وأكد محمد إسماعيل أن المحامية الإسبانية روزاليا أورتيجا مستمرة في القضية، وليس صحيحاً أنها انسحبت منها، ومن جهتها ذكرت روزاليا أورتيجا أن مخاطبة الفيفا متاحة للأندية، وقالت: «الإمارات تضرر مادياً من الهبوط، فالنادي لديه ارتباطات وعقود مع جهات معينة؛ كونه يلعب في درجة معينة، وسيلغي هذه العقود بعد الهبوط، إلى جانب أنه تضرر من جوانب أخرى».

وأفادت بأنها تتابع القضية وتشارك في المذكرات وتتواصل مع المحامي العبيدلي، وحضرت حالياً من أجل إتمام المهمة والاستعداد للمرحلة المقبلة من التقاضي إذا لزم الأمر، نافية أن تكون تخلت عنها. وأوضحت أن القضية وصلت إلى الفيفا فعلاً، وهناك رقم قيد وإيداع، وأشارت إلى الخطاب الذي قدمه النادي للاتحاد الدولي.