«الأبيض» يختتم معسكر النمسا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبورج النمساوية؛ بأداء اختبارات بدنية للاعبين.وحرص الجهاز الفني ل«الأبيض» خلال فترة المعسكر على متابعة تدريبات المنتخب الأولمبي، وضم عدداً من عناصره؛ للمشاركة في تدريبات المنتخب الأول؛مثل مدافع الوصل عبد الله جاسم ومدافع العين سعيد جمعة ومهاجم النصر جاسم يعقوب.

من جهته، أشاد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بتعاون الأندية الدائم والمستمر مع مختلف لجان وإدارات اتحاد الكرة، خاصة لجنة المنتخبات الوطنية؛ من خلال التنسيق المشترك في وضع برامج إعداد منتخباتنا الوطنية؛ استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وعن رأيه في قرعة التصفيات التي أوقعت منتخبنا إلى جانب منتخبات ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا وتايلند، أكد ابن غليطة أن مجموعة الأبيض جاءت متوازنة، ولا يوجد فيها منتخب سهل. وأوضح ابن غليطة: إن القرعة أوقعتنا مع منتخبات جميعها في شرق القارة، وهو الأمر الذي يحتم علينا إعداد برنامج مثالي ومحكم، وتجهيز اللاعبين للسفر لمسافات طويلة، وكذلك توفير ميزانية إضافية؛ لتنفيذ هذا البرنامج عن طريق توفير مصادر دخل جديدة من رعاية وغيرها.