شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن ينتظر طفلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مارك-اندريه تير شتيجن، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، وزوجته دانيلا أنهما في انتظار حادث سعيد. وغرد حارس مرمى برشلونة الإسباني على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عن المولود القادم: «ليس له صوت... ولكن قريباً سنكون نحن الثلاثة معاً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تير شتيجن ينتظر طفلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.