فريق أبوظبي ينشد الختام السعيد لافتتاحية الإكس كات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون المركز الثالث بمنافسات سباق كسر الكيلو والذي أقيم قبل انطلاق المرحلة الرئيسية الأولى للبطولة، وأحرز زورق «أبوظبي 4» زمناً وقدره 2,27,616 ثانية، في حين أحرز المركز الأول في سباق الزمن الأفضل زورق مارتيمو 12 الأسترالي بزمن وقدره 2,26,426 ثانية، وحل ثانياً زورق بلو رو الأسترالي 8 بزمن وقدره 2,26,753 في حين حل زورق «أبوظبي 5» في المركز السادس.

كان زورق «أبوظبي 4» عانى عطلاً بسيطاً في الزورق ساهم في عدم تحقيقه للزمن المطلوب والمنشود، وتنطلق البطولة بمشاركة قوية ل13 زورقاً يتقدمهم حامل اللقب زورق «أبوظبي 4» وبمشاركة زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير ثالث العالم الموسم المنصرم وحضور زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ويسدل الستار على أحداث وتفاصيل الجولة الافتتاحية اليوم مع انطلاق السباق الرئيسي الثاني للمنافسة والذي ينطلق في تمام الخامسة والثلث عصراً بتوقيت إيطاليا، وسنكون مساء اليوم على موعد للتعرف إلى هوية أصحاب الصدارة والترتيب العام في البطولة مع نهاية الجولة الأولى من البطولة والتي تضم مرحلتين أقيمت الأولى بالأمس وتنطلق الثانية اليوم حيث تقام كل مرحلة على حدة وبشكل منفصل.

ويستعد زورق «أبوظبي5» بقيادة ماجد المنصوري وزميله راشد الطاير لخوض منافسة قوية في السباق الثاني للجولة الافتتاحية من بطولة الإكس كات، وأكد ماجد المنصوري نجم الفريق الاستعداد التام لينافس «زورق 5» إلى جانب زورق «أبوظبي 4» على المراكز الأولى في هذه الجولة وبدء حصد النقاط.

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ولمح المنصوري إلى جانب مهم من جوانب الإعداد للزوارق قبل السباق وهو مرحلة التزود بالوقود، قائلاً: «التزود بالوقود هو حيلة بالنسبة لبعض الفرق تساعد كثيراً على تقديم أداء أفضل، وهنا نتحدث عن الكمية اللازمة من الوقود كي ينهي السباق المسافة المطلوبة، وبالتالي عدم إضافة كمية أكثر من المطلوب حيث إنها قد تبطئ الزورق قليلاً، الفرق المتمكنة تستطيع دراسة المسار في التجارب الحرة والتعرف بشكل تام إلى الكمية المطلوبة، كذلك الموازنة بين عملية الدوران وعملية صرف الوقود للوصول للوزن المطلوب في نهاية السباق من المتسابق مع الزورق وهي إحدى المراحل الحساسة في السباق».

وتمنى المنصوري أن يوفق زورق «أبوظبي 5» في حصد نقاط مهمة في هذه الجولة كي يكمل بقية الموسم والجولات في المنافسة على المراكز الأولى وأن يصل لتحقيق مبتغاه وتكرار إنجاز الموسم الماضي بصعود زورقين معاً من فريق أبوظبي على المنصة الختامية للموسم.

والجدير بالذكر أن نجم أبوظبي راشد الطاير سجل حضوراً قوياً في ثلاث بطولات في أقل من شهر حيث بدأ مع الجولة الافتتاحية للفورمولا2 في ليتوانيا، وخاض تحدي الفورمولا الكلاسيكي في بولندا، وعاد في الأسبوع الثالث كي يشارك في افتتاح الموسم للإكس كات وهو ما يعني تغييره للمقعد والإعدادات الخاصة بالمشاركة ثلاث مرات هذا الشهر، ويعي أغلب المشاركين أن الانتقال من أجواء زورق لآخر تشكل الكثير من التعقيد ولكن ليس بالنسبة لجوكر أبوظبي الطاير والذي يتأقلم سريعاً مع الأجواء والمشاركة.

وأكد راشد أنه على أهبة الاستعداد، وفي قمة العطاء كي يسجل حضوراً في هذه الجولة على زورق «أبوظبي 5»، وقال: «أضع مع زميلي ماجد المنصوري في الزورق أهمية أن ننهي السباق هنا في أفضل مركز وأن نكون في المقدمة، نحتاج إلى فوز ونحتاج أكثر لبداية قوية هذا الموسم».