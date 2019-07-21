منغوليا تحتفي بضيوف آسيوية الجوجيتسو

احتفى الاتحاد المنغولي للجوجيتسو، بضيوف النسخة الرابعة من بطولة آسيا التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور على مدار أربعة أيام، وأقام الاتحاد احتفالاً خاصاً على شرف ضيوف البطولة في مقر إقامة المنتخبات المشاركة.

حضر الاحتفال اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وإيردن باتار رئيس الاتحاد المنغولي ورؤساء الوفود المشاركة واللاعبين إضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

وتم تكريم رعاة البطولة خلال الاحتفال وتسليمهم دروعاً تذكارية، كما تم تكريم اللجنة المنظمة من جانب الاتحادين الدولي والآسيوي وسلّم الدرعين لممثل اللجنة المنظمة، رئيس الاتحاد الدولي وفهد علي أمين عام الاتحاد الآسيوي.

وعلى أنغام الموسيقى المنغولية التراثية احتفل الحضور بختام البطولة الرائع، وأشعلت أغنية «ريس» أحد أشهر الأغاني هناك حماس الحضور لاسيما في ظل السعادة التي سيطرت على الجميع بعد النجاح الرائع الذي حققته منغوليا في تنظيم واستضافة البطولة، من خلال تذليل كافة العقبات أمام الضيوف وتسهيل كل الأمور سواء الإقامة أو النقل والمواصلات.

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ووجه فهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو الشكر إلى الاتحاد المنغولي واللجنة المنظمة على العمل الرائع والتنظيم المميز، مشيراً إلى أن البطولة كانت رائعة ومتميزة بالعديد من الأمور، أهمها الدقة في العمل على الصعيد التنظيمي وكذلك القوة في المنافسة على المستوى الفني في ظل التطور الكبير في المستويات الفنية لعدد كبير من الدول على رأسها منغوليا التي شاركت بعدد وافر في مختلف الأوزان.

وقال: «مشاهد البطولة على البساط وكذلك في المدرجات وخلف الكواليس، أكدت أن الجوجيتسو يتطور في آسيا بسرعة كبيرة والجميع يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه ويسعى بكل قوة لتنفيذ مهامه على أكمل وجه».

وأضاف: «سعادة الاتحاد الآسيوي برئاسة عبد المنعم الهاشمي لا توصف بهذه النجاحات المتوالية من بطولة إلى أخرى ومن دولة إلى ثانية، الشيء الذي يؤكد أن المجهود الذي يقوم به الاتحاد لا يضيع هباء والأمور تسير في الطريق الصحيح».

وتابع: «الاتحاد الآسيوي له أهداف وفق خطة عمل مرتبطة بزمن محدد وكذلك مرتبطة برقعة مكانية معينة على صعيد توسيع قاعدة الممارسين في شتى أنحاء الدول الآسيوية، ووفق النتائج في الفترة الماضية، فإن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع، ولا أبالغ إذا قلت أن تطور الجوجيتسو في آسيا يصعد بسرعة الصاروخ، لاسيما في ظل ما شاهدناه على بساط هذه البطولة من قوة وحماس وأداء فني مرتفع إلى درجة لم يتوقعها أحد، حتى إن بعض المشاركين أنفسهم فوجئوا بهذه المستويات الرائعة والمتقدمة».

وعلى خط متصل، فاجأت اللجنة المنظمة الحضور في الحفل الختامي بعمل برواز خاص بتوقيعات الضيوف على مدار أيام البطولة، وهو البرواز الذي حصل عليه الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، لكي يكون تذكاراً عن هذا الحدث القاري الكبير والمميز.