باصليب يهدي الإمارات برونزية كاراتيه آسيا

انتزع أحمد سالم باصليب نجم «كاراتيه الإمارات»، الميدالية البرونزية لمسابقة فردي «كوميتيه» رجال تحت 67 كغم في البطولة الآسيوية بنسختها ال 16 المتواصلة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بعد مشوار حافل بالصعوبات وسوء القناعات التحكيمية التي حالت بينه وبين الذهاب أبعد من محطة الحصول على برونزية آسيا!

بدأ مشوار باصليب صعباً عندما واجه أحد أبرز نجوم البطولة القارية، الياباني شينو هارا، وخسر في اللحظات الأخيرة وبصعوبة بالغة بنتيجة 2/1، لينتقل هارا إلى النهائي، ناقلاً معه باصليب لمواجهة الكوري الجنوبي لي جون في مباراة انتهت بالتعادل 5/5، لتلعب خاصية الأفضلية مع باصليب، وتمنحه فرصة اللعب مع النيبالي ريجلاي نيبان، ويحقق باصليب الفوز العريض برباعية نظيفة، قبل أن يلحق هزيمة مماثلة بمنافس صعب جداً هو الهندي شارما برانيا بنتيجة 4/3، ليحقق باصليب الفوز بالميدالية البرونزية بكل جدارة واستحقاق.

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وعلى صعيد المسابقات الأخرى في البطولة الآسيوية، ودع لاعب كاراتيه الإمارات مروان عبدالله المازمي البطولة بعد خسارته في مرحلة التصفيات المؤهلة لمسابقة فردي «كاتا» رجال، ولحقه زميله حماد الغفلي في الخروج بعد خوضه مباراتين في تصفيات مسابقة فردي «كوميتيه» رجال، خسر في واحدة وفاز في مثلها، لكن فوزه في مباراة لم يمنحه أفضلية مواصلة المشوار نتيجة توقف مشوار منافسه الذي فاز عليه، قبل أن تلحق حوراء محمد عباس بزميليها المغادرين المازمي والغفلي إثر خسارتها أمام منافستها جو شونغ من تايبيه في فردي «كوميتيه» سيدات، وتوقف مشوار لاعبة تايبيه، فيما ودع ثلاثي «الكاتا» المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، منافسات البطولة الآسيوية بعد خسارته أمام نظيره الكويتي في المرحلة الثانية من التصفيات.

وأعرب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ارتياحه لفوز أحمد سالم باصليب بالميدالية البرونزية، مشدداً على أنه سعيد بتزامن الإنجاز الإداري المتمثل بالفوز بمنصب رئاسة الاتحاد القاري مع النجاح الفني المتمثل بانتزاع برونزية آسيا، لافتاً إلى أن الطموحات كانت وما زالت كبيرة، والثقة عالية بنجوم نجمات «كاراتيه الإمارات» في مختلف البطولات رغم الصعوبات العديدة التي واجهت لاعبي ولاعبات الدولة في البطولة القارية.

وأعرب أحمد سالم باصليب عن سعادته الغامرة بتسجيل اسم الإمارات في قائمة الدول صاحبة الميداليات في البطولة الآسيوية بأوزبكستان، منوهاً بأنه خاض مشواراً صعباً قبل انتزاع الميدالية البرونزية، مشدداً على أنه عاش في كل محطة من مشواره، تحدياً كبيراً مع نفسه من أجل تحقيق الفوز بميدالية في بطولة قارية كبرى بحجم بطولة آسيا.