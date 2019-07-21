منتخب التايكواندو يتجه للأردن تحضيراً للآسيوية

غادرت البلاد، أمس، بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، متجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان؛ للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تنطلق منافساتها غداً، وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة غالبية دول القارة الآسيوية.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، اكتمال كافة التحضيرات، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للاعبين واللاعبات وأجهزتهم الفنية؛ تمهيداً للمشاركة في هذه المنافسات، وبما يمهد الطريق لنتائج إيجابية تمثل الرياضة الإماراتية بشكل مميز، وتكون امتداداً لسلسلة النجاحات السابقة التي حققها لاعبو الدولة في مختلف المحافل الرياضية، متمنياً للبعثة التوفيق، وأن يكون الجميع على مستوى التحدي والطموح.

وأعرب زايد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ورئيس البعثة عن أمله في تحقيق نتائج متقدمة، ورفع علم الدولة في منصة التتويج، مجدداً الثقة في لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على بذل كل جهدهم؛ لتحقيق ما نصبو إليه، لاسيما وأن نتائج هؤلاء اللاعبين خلال بطولات الموسم المنصرم يعطينا الأمل في المنافسة والظفر بالمراكز الأولى.

وفي سياق متصل، شارك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو مؤخراً في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بينما شارك إسماعيل حماد عضو مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية.