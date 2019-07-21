جمال بلماضي.. صانع المعجزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أقل من عام، أنسى جمال بلماضي الجزائريين مرارة ثلاثة عقود. المدرب الجاد، الحاد، الصارم، كان وصفة صنعت الفرح لبلاده بتتويج منتخبها بلقب كأس الأمم الإفريقية منذ 1990.

وأنهى المدرب الشاب (43 عاماً) الذي تولى مهامه مطلع أغسطس 2018، الانتظار الجزائري الممتد 29 عاماً، منذ تتويج «محاربو الصحراء» بلقبهم الوحيد في أمم إفريقيا بفوز على أرضهم على نيجيريا 1-صفر عام 1990.

في عهده، كان لاعبو المنتخب على قدر حمل الاسم الذي يعرفون به(محاربو الصحراء)، عرف بلماضي كيف يضع الجزائر في النهائي للمرة الأولى منذ لقب 1990، وكيف يرسم للاعبيه مساراً ثابتاً جعلهم من البداية أبرز المرشحين في نظر العديد من النقاد والمدربين، الأهم هو أن بلماضي طوى صفحة معاناة المنتخب لاسيما منذ ما بعد مونديال 2014، من خلال الخروج من الدور الأول لأمم إفريقيا 2017 والغياب عن مونديال 2018.

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المدير السابق للعنابي فريد محبوب الذي عاصر بلماضي، قال إن بلماضي «يعمل بإخلاص، يعرف إدارة المباريات بشكل صحيح، يحضر الفريق نفسيا، ويستفز اللاعبين لإخراج قدراتهم».

خلال البطولة، قال عنه اللاعب مهدي عبيد «نتعلم معه دائما، هو حاضر دائما، يدعمنا، ويدفعنا لتخطي أنفسنا. ساعدنا في التقدم بمجالات مختلفة، ذهنية، تناغم المجموع، وحتى في مناحي الحياة اليومية».

قربه من اللاعبين ظهر في أكثر من محطة خلال البطولة: تصرفاته في التمارين معهم، الاحتفال وسطهم في أرض الملعب ومعانقتهم بحرارة. لكن اللحظة الأبرز كانت في ربع النهائي ضد كوت ديفوار: اللاعبون ينفذون ركلات الترجيح الحاسمة، بينما ينصرف هو لمواساة يوسف عطال، الجالس دامعاً على مقاعد البدلاء بعد إصابته في الشوط الأول.