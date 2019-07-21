خورفكان يواجه 4 فرق مصرية في معسكره الإعدادي

يواصل فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي برنامجه الإعدادي عبر معسكره التدريبي في مصر والذي يستمر حتى السادس من أغسطس المقبل وتتخلله أربع مباريات ودية يستهلها أبناء الخور بعد غد بلقاء فريق إف سي مصر، ومن ثم يلاقي الترسانة يوم 27 من الشهر الجاري، ويقابل طلائع الجيش يوم 31 من الشهر نفسه، ثم يختتم الفريق تجاربه الودية في الثالث من أغسطس المقبل بمواجهة الإنتاج الحربي قبل العودة والدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد.

وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو شركة كرة القدم أن ناديه يعي أهمية المرحلة القادمة، ويسعى جاهداً إلى تسخير كل الإمكانيات المتاحة مع ضبط برنامج إعداد ناجح يضمن الحصول على الاستفادة المرجوة والوصول إلى مستوى بدني وخططي يشكل دعامة قوية للفريق .

وعن ملف المحترفين الأجانب الذي لم يحسم حتى الآن، أكد الحمادي أن البحث جارٍ خاصة أن خورفكان يسعى للحصول على خدمات لاعبين جيدين يكون بمقدورهم تلبية طموحات الفريق.