نجاح كبير للفعاليات البحرية في ملتقى الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 100 طالب من الفئات العمرية المختلفة في المسابقات البحرية ضمن البرنامج الصيفي لنادي الحمرية وذلك في مسابقات الشراع والتجديف الحديث والكياط والألعاب البحرية الترفيهية ورياضة السباحة والملعب الصابوني.

وأكد ماجد سعيد المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس اللجنة المنظمة حرصهم على تنفيذ توجيهات جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، بتوفير كافة وسائل الأمان للمشاركين في الأنشطة البحرية، موضحاً أن الألعاب البحرية بالحمرية تحقق ريادة نوعية لأنها تلبي التوقعات وتحقق تطلعات جميع المشاركين في الأنشطة والفعاليات.

وأوضح المهيري أن التجاوب الكبير من المشاركين في الأنشطة الصيفية يعكس الأجواء الجميلة في ظل الإمكانات الكبيرة للنادي والاهتمام بتوفير كل ما يعزز تطلعات الشباب للاستفادة من البرامج الصيفية في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم.