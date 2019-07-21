أكاديمية الوحدة تتعاقد مع الهولندي فوتا والمصري شكري

قدمت أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم الهولندي مارك فوتا المدير الفني الجديد للأكاديمية، والمصري إسلام شكري مدير الاستثمار بالأكاديمية، في مؤتمر صحفي عقد، أمس، بمقر النادي بأبوظبي، بحضور عبد الباسط الحمادي المشرف العام للأكاديمية، وعادل خميس السويدي مدير الأكاديمية.

وأشاد الحمادي في كلمته بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان؛ الرامية إلى تطوير الأكاديمية، ودعمه المستمر؛ من أجل إعادة الأكاديمية إلى سيرتها الأولى، كما أشاد الجهازان الإداري والفني بجهود سموه، وحرصه على دعم صغار السن من اللاعبين؛ لأجل مستقبل كرة القدم الإماراتية.

ونوّه الحمادي إلى أن أكاديمية نادي الوحدة كانت عبر سنوات طويلة منجم الذهب الذي يقدم أميز اللاعبين لجميع أندية الدولة، معترفاً بتراجعها في الفترة الماضية، وأكد سعيهم لإعادة الأكاديمية إلى وضعها الطبيعي، وتحقيق العديد من الأهداف الإيجابية؛ مثل: اكتشاف وتقديم مواهب جديدة؛ وتطوير الأجهزة الفنية والإدارية عن طريق خلق بيئة محفزة للعمل، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية.

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وأعرب الهولندي مارك فوتا عن سعادته بالتواجد في قلعة العنابي، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديميات في تطوير كرة القدم، مبيناً أنهم سيعملون على تطوير إمكانات اللاعبين، وتقديم عدد منهم للفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

فيما قال إسلام شكري: إن الأكاديمية الاستثمارية أصبحت موجودة في كل الأندية الأوروبية، وأنها ذراع مهمة في مساعدة الأندية؛ لمقابلة المصروفات العالية، مبيناً أنهم سيضعون خطة تجعل من أكاديمية نادي الوحدة «الرقم واحد».

من جانبه، شدد عادل خميس مدير الأكاديمية على التعاون مع طاقم الأكاديمية؛ لتقديم تجربة ناجحة؛ وتحقيق الأهداف المرجوة.