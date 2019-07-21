شعار الوثبة للتأمين يزين أكتاف لاعبي الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

وقعت شركة الوصل لكرة القدم اتفاقية رعاية مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، لتكون بموجبها الشركة شريكاً استراتيجياً ل«الإمبراطور» كراعٍ برونزي للموسمين القادمين، وتنضم إلى قائمة الرعاة الرسميين للنادي في الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، على أن يكون النادي نموذجاً متميزاً ورائداً على جميع المستويات الرياضية والثقافية والاقتصادية، بُغية تحقيق الاكتفاء المؤسسي، وزيادة الإيرادات العامة التي تساعد النادي على تحقيق الأهداف المرجوة.

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وسيظهر شعار الشركة على قمصان الفريق الأول كرة القدم بنادي الوصل بجميع المسابقات المحلية.

من جانبه، وصف محمد أميري عضو مجلس إدارة شركة الوصل للاستثمار، التوقيع مع شركة الوثبة للتأمين بالخطوة المتميّزة.

كما أعرب بسام جلميران الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين عن سعادته بالشراكة مع نادي الوصل، خاصة أنها امتداد لشراكة أصيلة على مدى سنوات مضت، حيث كانت أول اتفاقية تعقدها شركة تأمين مع نادي رياضي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن اتفاق الرعاية هو تتويج لجهود الطرفين طوال الخمس سنوات الماضية.

وبدوره أكد أنس المستريحي رئيس العمليات التنفيذي لشركة الوثبة أن توقيع الاتفاقية يأتي حرصاً من الشركة على توطيد العلاقة مع المؤسسات المجتمعية المختلفة.