الوحدة يستعير عوانة للمشاركة الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع فواز عوانة (30 عاماً) لاعب وسط فريق بني ياس على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وسينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق يوم الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة النصر السعودي التي تقام يوم 5 أغسطس/ آب المقبل على ملعب الأخير باستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ووجهت شركة الكرة بالوحدة الشكر إلى إدارة نادي بني ياس على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب وتعاونها المثمر والدائم مع نادي الوحدة.

كما تمنت إدارة شركة الكرة بالوحدة التوفيق للاعب مع زملائه وتحقيق الإضافة القوية للعنابي خلال مواجهتي النصر.