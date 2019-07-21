الجزيرة ينطلق إلى هولندا لإقامة معسكره الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر فريق نادي الجزيرة أمس العاصمة أبوظبي متجهاً إلى هولندا لإقامة معسكره الصيفي التدريبي معلناً بذلك بداية التجهيز للموسم والبطولات القادمة، ويستهل الفريق المرحلة الأولى من معسكره التدريبي هذا العام من مدينة فاخينينجن الهولندية حتى 31 يوليو، لينطلق بعدها إلى مدينة أوستربيك الهولندية في محطته الثانية قبل اختتام التدريبات والعودة في 9 أغسطس.

ويأتي اختيار فخر أبوظبي لهولندا للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الذي حققته المدرسة الهولندية مع فريق العاصمة، وانضم كل من مدافعي الجزيرة فارس جمعة وسيف خلفان مع الكاميروني سيباستيان سياني، ولاعب الجزيرة الذي انضم إلى صفوف الفريق مؤخراً سلطان الغافري للاعبي الفريق الأول الذين اتجهوا صباح اليوم إلى أوروبا، على أن ينضم مهاجم الجزيرة الجديد البرازيلي كينو، والقادم من نادي فريق بيراميدز المصري على سبيل الإعارة، إلى الفريق مباشرةً في محطته الهولندية الأولى.

وسيلتحق ثمانية لاعبين من الفريق الأول بالمعسكر التدريبي في 22 يوليو، بمن فيهم كابتن الفريق والحارس الدولي علي خصيف والهداف علي مبخوت، وصانع الألعاب وحامل الكرة الذهبية للموسم الفائت خلفان مبارك، وذلك بعد اختتام معسكرهم التدريبي مع المنتخب.

وسيشهد المعسكر التدريبي هذا العام حضوراً قوياً لشباب ومواهب أكاديمية الجزيرة مع وجود خمسة لاعبين ضمن تشكيل الفريق المغادر إلى هولندا والمكون من 27 لاعباً.