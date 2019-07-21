شكرا لقرائتكم خبر عن المصري تريزيجيه إلى أستون فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نادي قاسم باشا التركي يفيد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تريزيجيه في طريقه حالياً لإنجلترا للخضوع للكشف الطبي والاتفاق على البنود الشخصية للعقد. وأشار ذات المصدر إلى أن قيمة الصفقة ربما تزيد قليلاً وفقا للأداء الذي سيظهر به تريزيجيه مع أستون فيلا.
وكان تريزيجيه انتقل لفريق قاسم باشا قادماً من نادي أندرلخت البلجيكي في 2018.
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