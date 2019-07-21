شكرا لقرائتكم خبر عن صبغة أوزيل.. رهان خاسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
اعترف الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي، بأن سبب صبغ شعره باللون الأشقر خسارة رهان مع زملائه في تحدي التسديد على العارضة، وقال: «كان رهاناً بيني وبين ألكسندر لاكازيت وشكودران مصطفي وسيد كولاسيناتش في تحدي التسديد على العارضة وفاز بالرهان لاكازيت. نحن الخاسرون توجب علينا صبغ شعرنا، اخترت اللون الأشقر وكولاسيناتش الأخضر ومصطفي اختار لوناً آخر، لكنه لم يعجبه فأعاده لطبيعته».
لكن أوزيل، اعترف بصعوبة تقبل لون شعره الجديد، وأنه سيعيده لطبيعته قبل انطلاق الموسم، وأضاف: «زملائي معجبون باللون، لكنني أجده غريباً كلما استيقظت في الصباح، لأنني اعتدت على اللون الأسود».
من جانبه، جدد أسطورة المدفعجية دينيس بيرجكامب (50 عاماً) حبه للنادي بارتداء قميص الفريق الجديد باسمه والرقم 10 وكتب تحت الصورة: «مرة...» ليكمل مشجع «مدفعجي، دائماً مدفعجي».
ونشر النادي قميصه الثاني باللون الأزرق وبدا شبيهاً بقميص ريال مدريد الثاني، خصوصاً مع نفس الراعي «طيران الإمارات»، ويأمل المدرب ايمري، أن ينهي الموسم المقبل غياب 3 سنوات عن دوري أبطال أوروبا.
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