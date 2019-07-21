المنتخب اليمني يواجه نظيره الفلسطيني في افتتاح بطولة غرب آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – كولالمبور

أجريت بالعاصمة الماليزية كولالمبور ، السبت، سحب ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال والتي يستضيفها العراق خلال الفترة 30 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس القادم.

حيث أسفرت نتيجة السحب عن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الفلسطيني في المباراة الأولى يوم 30 يوليو الجاري، ضمن المجموعة الأولى.

Advertisements

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الثانية أمام المنتخب السوري في ال5 من أغسطس المقبل، تليها منتخبي لبنان يوم ألـ8 أغسطس والعراق يوم 11 من نفس الشهر والتي ستقام مبارياتها بمدينة كربلاء العراقية.

وكانت قد أجريت قرعة توزيع المنتخبات التسعة على مجموعتين، ضمت الأولى التي ستقام مبارياتها بمدينة كربلاء “اليمن، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان” فيما ضمت المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها بمدينة اربيل “السعودية، الكويت، الأردن والبحرين”.

يذكر أن صاحب المركز الأولى من المجموعتين يتأهل إلى المباراة النهائية مباشرة.