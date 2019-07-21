اخبار الرياضه

محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والزمالك بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يدير الحكم محمود عاشور مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الجونة بالبحر الأحمر فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قيادة مباراة الجونة والزمالك للحكم محمود عاشور لما يتمتع به من خبرات طويلة فى مجال التحكيم . 

Advertisements

 

أكد الاعلامى خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور ان اتحاد الكرة اسند إدارة مباراة الجونة والزمالك للحكم محمود عاشور وفقًا للمعلومات الواردة من اتحاد الكرة حتى الآن.

 

ويلتقى الجونة نظيره الزمالك فى المباراة التى ستقام الأحد على ارضية ملعب الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والزمالك بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا