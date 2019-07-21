شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدير الحكم محمود عاشور مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الجونة بالبحر الأحمر فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قيادة مباراة الجونة والزمالك للحكم محمود عاشور لما يتمتع به من خبرات طويلة فى مجال التحكيم .

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أكد الاعلامى خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور ان اتحاد الكرة اسند إدارة مباراة الجونة والزمالك للحكم محمود عاشور وفقًا للمعلومات الواردة من اتحاد الكرة حتى الآن.

ويلتقى الجونة نظيره الزمالك فى المباراة التى ستقام الأحد على ارضية ملعب الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.