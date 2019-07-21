شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوقيع فى تركيا.. وسطاء يتدخلون لإقناع كهربا بالاعتذار والعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى بعض الوسطاء من نجوم الزمالك القدامى، لإقناع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، بالعدول عن فكرة الانضمام لأحد أندية الدورى التركى خلال فترة الانتقالات الحالية، والعودة إلى أحضان القلعة البيضاء من جديد.

وكان مصدر مقرب من كهربا، أكد أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه لأحد أندية الدورى التركى بعد التوصل لاتفاق حول قيمة الشرط الجزائى التى ستذكر فى العقد، خاصة وأن تلك القيمة كانت سبب تعطيل توقيعه لنادى دينزلى سبور التركى.

ورغم الأنباء التى وردت حول توقيع اللاعب لأحد أندية الدورى التركى، إلا أن بعض نجوم الزمالك القدامى تواصلوا مع كهربا وحذروه من الاستمرار فى هذا الطريق، والدخول فى عداء دائم مع مسئولى القلعة البيضاء، موجهين له النصيحة بعدم تفعيل توقيعه لأحد أندية الدورى التركى والعودة إلى القاهرة لعقد جلسة صلح مع المسئولين والاعتذار عما بدر منه، ومن ثم التوصل لاتفاق يُرضى جميع الأطراف، وهو الأمر الذى يدرسه اللاعب بجدية فى الوقت الحالى.

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وكانت أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التى حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالى، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.