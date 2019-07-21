شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار قياسات فى دجلة قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو وادى دجلة، لاختبار قياسات على مدار الثلاثة أيام المقبلة، قبل العودة للتدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وقسم الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، اللاعبين لمجموعات من أجل الخضوع لاختبار القياسات على مدار الأيام المقبلة.

وأجل الجهاز الفنى لوادى دجلة موعد العودة للتدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق، حيث كان من المقرر أن يعود الفريق الدجلاوى للتدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، إلا أن الجهاز الفنى قرر تأجيله ليوم الخميس المقبل، نظرًا لرغبة الخواجة اليونانى فى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.

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المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.