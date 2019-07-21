شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بجانب الكاميرون والمغرب فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة المقرر انطلاقها غدا بتونس عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية التى تضم كلا من الكاميرون والمغرب و بوروندى و الكونغو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة غدا الأحد مع المغرب فى انطلاق المنافسة.

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وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.



مصر بجانب الكاميرون والمغرب فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة