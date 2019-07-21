اخبار الرياضه

اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 9 / 2019

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عزاء حسام حسن
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزاء شقيق حسام حسن

 

 

انضم الرباعي الدولى عمر جابر نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور والوافد الجديد أحمد علي لتدريبات فريق بيراميدز عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعى استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة.

 

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مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين

عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها ببرج العرب بالإسكندرية.

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الإتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع تونى سيلفا بالتراضى

قام مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بفسخ التعاقد مع البرازيلى تونى سيلفا مهاجم الفريق للإستفادة فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر

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ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة لحين تحديد بديل المجلس المستقيل

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 أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة الماضية، وتحديدا بعد إنتهاء المهلة القانونية على استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة

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رسمياً .. اتحاد الكرة يخطر الفيفا باستقالة مجلس هانى أبو ريدة

أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطره فيه باستقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رسمياً، بعد مرور المدة القانونية لاعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية.

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إنبى يضم ديسابر مهاجم هايتى رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبى

تعاقد نادى إنبى رسميا مع جونيل ديسابر مهاجم نادي لوري الأرمينى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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