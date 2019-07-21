الغندور يلقى محاضرة للاعبي الاتحاد السكندرى عن التعديلات التحكيمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الحكم العالمى والخبير التحكيمى جمال الغندور محاضرة تحكيمية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ، وذلك بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب حيث ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. Advertisements واستعرض الخبير التحكيمى كافة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين . كان الاتحاد الدولى قد أجرى العديد من التعديلات على القرارات التحكيمية وهو ما استوجب أن يتم شرحها للاعبين حتى لا يقعوا فيها خلال مباريات الموسم المقبل الذى سيشهد تطبيق تلك التعديلات على كافة المباريات سواء المحلية او القارية .

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