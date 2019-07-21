سوبر كورة .. لماذا ينتظر الأهلى انتقال تريزيجيه لأستون فيلا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم انتقال الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى للدورى الانجليزى بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة. ويسافر محمود تريزيجيه خلال الساعات القليلة المقبلة الى انجلترا للخضوع للكشف الطبى تمهيدًا للإعلان الرسمى عن انتقال اللاعب الدولى الشاب الى الدورى الانجليزى الممتاز فى صفقة انتقال تصل الى 11 مليون يورو - ما يوازى 200 مليونا جنيها مصرى. Advertisements وتألق محمود تريزيجيه خلال الموسمين الماضيين بالدورى التركى ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى حيث ارتبط اللاعب بالكثير من العروض سواء بالدورى الفرنسي والايطالى وكان آخرها الانجليزى خاصة بعدما توج اللاعب مجهوده فى الموسم الأخير بالتألق فى بطولة كاس الأمم الأفريقية بالرغم من الخروج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا. لمعرفة لماذا ينتظر الأهلى انتقال تريزيجيه لأستون فيلا؟ اضغط هنا

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