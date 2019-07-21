7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزاء شقيق حسام حسن

رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وإصابة بسيطة للشيخ تغيب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش حيث حضر اللاعب للنادي بعد انطلاق المران لكنه لم يشارك فيه واكتفي بمتابعته من علي دكة البدلاء. ديسابر يمنح السعيد والشناوي 3 أيام راحة إضافية في بيراميدز منح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الجونة عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، فى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة، فى الثامنة مساء غدًا الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين

عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها ببرج العرب بالإسكندرية.

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رسمياً .. اتحاد الكرة يخطر الفيفا باستقالة مجلس هانى أبو ريدة

أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطره فيه باستقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رسمياً، بعد مرور المدة القانونية لاعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية.

ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة لحين تحديد بديل المجلس المستقيل

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة الماضية، وتحديدا بعد إنتهاء المهلة القانونية على استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة