شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يجمد ملف رحيل طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الزمالك، تجميد ملف رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال الوقت الحالى، بعدما أصبح مطلوبا لدى العديد من الأندية الخليجية خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وطلب نادي اتحاد جدة السعودى، الحصول على خدمات طارق حامد، خلال التنقلات الصيفية الحالية، لتألقه الملفت مع الزمالك طوال المواسم الأخيرة، وكذلك ظهوره بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى بمختلف البطولات وآخرها كأس أمم أفريقيا 2019 التى انتهت منذ ساعات قليلة ونال لاعب الوسط إشادة واسعة رغم خروج الفراعنة من البطولة بدور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

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