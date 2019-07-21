شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..المران الأول للإنتاج الحربي فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار ، مرانه الاول في معسكره المغلق بشرم الشيخ مساء اليوم السبت .

ومن المقرر أن يؤدي الإنتاج الحربي تدريباته بداية من الغد علي فترتين صباحا ومساءا لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين

ووصل الإنتاج الحربي لمطار شرم الشيخ ظهر اليوم لدخول معسكر مغلق يمتد لاسبوعين استعدادا للموسم الجديد.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

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وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.