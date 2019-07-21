شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: رضا شحاتة يقود الجونة أمام الزمالك بـ"البدلاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نادر شوقى مسئول التعاقدات بنادى الجونة، أن المدير الفنى الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، لن يقود الفريق الساحلى فى مواجهة الزمالك المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، إلا إنه سيكتفى بمشاهدة المباراة من المدرجات.

أضاف نادر شوقى فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن رضا شحاتة المدرب العام للجونة، سيقود الفريق فنيًا من أرض الملعب خلال مواجهة الفارس الأبيض، موضحًا أن هناك اتجاه قوى لخوض اللقاء بالبدلاء التى لم تشارك بشكل أساسي خلال الموسم.

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ويسعى الجهاز الفني للجونة للدفع بالعناصر التي لم تظهر بشكل أساسي طوال الموسم لمنحهم الفرصة لإظهار مستواهم أمام الصربي نيبوشا، فيما تتجه النية لإراحة بعض العناصر الأساسية وفي مقدمتهم المعارين من النادي الأهلي، وهم أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، وعمر رضوان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار.

تابع نادر شوقى حديثه مؤكدًا إن حسام غالى دوره مدير للكرة فقط، وليس له شأن بالأمور الفنية.

ويحتل الجونة المركز 15 فى الدورى برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ولا بديل أمامه إلا الفوز فى الثلاث مواجهات المتبقية أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى من أجل التتويج بلقب الدورى هذا الموسم.