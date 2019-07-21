أسوان يبحث عن مهاجم أفريقى لتدعيم صفوفه فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان للتعاقد مع أفريقى سوبر لتدعيم هجوم أبناء الجنوب فى الدورى الموسم المقبل . ويسعى مجدى عبد العاطى لبناء فريق قوى لزهرة الجنوب يستطيع من خلاله منافسة أندية الدورى الذى سيشهد صراعا من نوع خاص سواء من أهل القمة او أندية القاع . كان أسوان قد تعاقد مع إسلام رمضان مدافع الأوليمبى وجلال العقدة، الظهير الأيسر لصفوف بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت، وبيراميدز، ومحمود عيسي مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.

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