جلسة تصوير للاعبي الجزائر في حضرة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خضع لاعبو منتخب الجزائر، لجلسة تصوير بصحبة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد التتويج بالبطولة على حساب السنغال.

وتوج منتخب الجزائر باللقب الثاني في تاريخه، بعد الفوز على السنغال بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

وسيطرت الجزائر والسنغال على التشكيل الأفضل لأمم أفريقيا 2019، بعدما صعد المنتخبين لنهائي البطولة وحسمها محاربي الصحراء لصالحهم في النهاية.

والتقط جميع لاعبي منتخب الجزائر الصور حاملين الكأس الأفريقية، كل منهم على طريقته الخاصة، لتدوين تلك اللحظة الهامة في تاريخهم.