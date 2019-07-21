سيطرة جزائرية سنغالية على التشكيل الأفضل لأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الأمثل لكأس الأمم الأفريقية 2019، التي احتضنتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وسيطرت الجزائر والسنغال على التشكيل الأفضل لأمم أفريقيا 2019، بعدما صعد المنتخبين لنهائي البطولة وحسمها محاربي الصحراء لصالحهم في النهاية. وتوج منتخب الجزائر باللقب الثاني في تاريخه، بعد الفوز على السنغال بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي. وجاء التشكيل على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: رايس مبولحي "الجزائر". خط الدفاع: يوسف سابالي "السنغال"، خاليدو كوليبالي "السنغال"، ياسين مرياح "تونس"، لامين جاساما "السنغال". خط الوسط: إسماعيل بناصر "الجزائر"، عدلان قديورة "الجزائر"، إدريسا جانا جويي "السنغال". خط الهجوم: ساديو ماني "السنغال"، رياض محرز "الجزائر"، أوديون إيجالو "نيجيريا". واختير جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، كأفضل مدرب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

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