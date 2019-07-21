تقارير: أهلي جدة سيتقدم بعرض جديد لضم حجازي.. وبدء البحث عن بدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية رياضية سعودية، عن استعداد نادي أهلي جدة تقديم عرض جديد للمدافع المصري أحمد حجازي والمحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن رغم صعوبة صفقة ضم حجازي من ويست بروميتش إلا أن إدارة النادي السعودي ستعيد المفاوضات من جديد.

ووفقًا للصحيفة السعودية، بدأت إدارة نادي أهلي جدة في البحث مع عدد من الملفات البديلة لملف المدافع المصري أحمد حجازي تحسبًا لفشل الصفقة.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي ويست بروميتش اشترطت الحصول على ستة ملايين يورو مقابل بيع حجازي.

وكشفت الصحيفة أن حجازي أبدى موافقته ورغبته في الانتقال لصفوف أهلي جدة بعدما أجرى اجتماعًا خلال الأيام الماضية مع مسئولي نادي ويست بروميتش.

وكان حجازي البالغ من العمر 28 عامًا انتقل إلى ويست بروميتش قادمًا من صفوف الأهلي في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع أحقية الحصول عليه نهائيًا وهذا ما تم.

ومنذ رحيل حجازي عن الأهلي شارك مع ويست بروميتش في 85 مباراة بجميع المسابقات المختلفة في إنجلترا ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفين.