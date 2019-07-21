الرئيس الجزائري يقرر منح محاربي الصحراء أوسمة الاستحقاق الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر-(أ ش أ):

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح منح أوسمة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم وجهازه الفني بمناسبة الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الرئيس بن صالح - خلال استقباله اللاعبين بقصر الشعب بالجزائر العاصمة مساء اليوم /السبت/ - "بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، ونقدر العناء والمشاق التي تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".

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وأكد بن صالح أن هذا التكريم استثنائي بهدف مكافأة اللاعبين لكي يكونوا مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة.

وأحرز المنتخب الجزائري، اللقب الأفريقي الليلة الماضية بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة 1- صفر في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وحظي لاعبو المنتخب الجزائري باستقبال شعبي هائل عقب وصولهم إلى الجزائر العاصمة ظهر اليوم، حيث جابوا شوارع العاصمة في حافلة مكشوفة وسط الآلاف من الجماهير، قبل أن يستقبلهم الرئيس بن صالح في قصر الشعب.