وسط فرحة كبيرة وهتافات عالية الجماهير الجزائرية تغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

وسط حالة من الفرحة الكبيرة والهتافات العالية غادرت مطار القاهرة الدولي ، عدد من الجماهير الجزائرية بعد مؤزارة منتخب بلادهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر بعد التغلب على منتخب السنغال .

قامت سلطات مطار القاهرة ، بتخصيص كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الجماهير عبر صالة رقم 1 بالمطار القديم، بالإضافة إلي زيادة التواجد الأمني من قبل السلطات الأمنية المختصة بالمطار داخل صالة السفر ،لتأمين المشجعين ،وتذليل كافة العقبات حتي مغادرتهم البلاد في سلام.

Advertisements

وكان مطار القاهرة قد استقبل 12 طائرة خاصة علي متنها مشجعين الجزائر لمؤزارة منتخب بلادهم في المبارة النهائية ضد السنغال والتي أقيمت علي استاد القاهرة ، ودفعت شركة ميناء ، بأعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

فاز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية ، وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف واحد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، ولم يستطع السنغاليون تحقيق التعادل طوال شوطي المباراة.

واستعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.