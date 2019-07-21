محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد
وسط حالة من الفرحة الكبيرة والهتافات العالية غادرت مطار القاهرة الدولي ، عدد من الجماهير الجزائرية بعد مؤزارة منتخب بلادهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر بعد التغلب على منتخب السنغال .
قامت سلطات مطار القاهرة ، بتخصيص كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الجماهير عبر صالة رقم 1 بالمطار القديم، بالإضافة إلي زيادة التواجد الأمني من قبل السلطات الأمنية المختصة بالمطار داخل صالة السفر ،لتأمين المشجعين ،وتذليل كافة العقبات حتي مغادرتهم البلاد في سلام.
وكان مطار القاهرة قد استقبل 12 طائرة خاصة علي متنها مشجعين الجزائر لمؤزارة منتخب بلادهم في المبارة النهائية ضد السنغال والتي أقيمت علي استاد القاهرة ، ودفعت شركة ميناء ، بأعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.
فاز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية ، وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف واحد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، ولم يستطع السنغاليون تحقيق التعادل طوال شوطي المباراة.
واستعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط فرحة كبيرة وهتافات عالية الجماهير الجزائرية تغادر القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.