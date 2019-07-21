الجونة يحدد موقف معاري الأهلي من مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن هناك اتجاه داخل النادي لمواجهة الزمالك بالبدلاء، فيما أوضح أن موقف اللاعبين المعارين من الأهلي محسوم بالاعتماد على العناصر التي ستستمر مع النادي.

وقال نادر شوقي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "سنلعب أمام الزمالك من أجل النظر على الفريق بالكامل ووضع التقييم المناسب للعناصر الموجودة في الفريق."

وأوضح أن المدير الفني يتعامل مع لقاء الزمالك كمواجهة ضمن فترة الإعداد: "من الممكن ألا يلعب الفريق بالتشكيل الأساسي أمام الزمالك في مباراة الدوري."

ولعب لنادي الجونة خلال موسم 2018-2019 عدد من المعارين من الأهلي وهم؛ أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمود الجزار، وعمر رضوان.

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وأوضح موقف المدير الفني من الاعتماد على اللاعبين المعارين من الأهلي: "اتجاه المدير الفني إلى النظر على العناصر التي ستستمر مع الفريق في الفترة المقبلة."

وتابع: "حسام غالي سيستمر في منصب مدير الكرة بالجونة وقام بتجديد عقده مع النادي ولا يوجد أي نية لمنحه أدوار فنية مع الفريق."

وأضاف: "المدير الفني سيتواجد في المباراة من المدرجات فقط، لكن من سيتولى إدارة الفريق داخل أرض الملعب هو رضا شحاتة."

ويلعب الجونة أمام الزمالك في الثامنة من مساء غد الأحد على استاد الجونة.