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الزمالك يرفض عودة معروف يوسف واللاعب يقترب من هذا النادي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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اقترب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي الي احد الأندية الخليجية

ويرفض مسؤلو القلعة البيضاء حتى الآن عودة معروف يوسف إلى صفوف الفريق من جديد بعد إنتهاء اعارته مع نادي الشرطة العراقي

وكان اللاعب قد تلقى عرضا رسميا من نادي الصفاقسي التونسي للرحيل اليه على سبيل الإعارة لمدة موسم الا انه تم رفضه كما أن الجهاز الفني لفريق سموحة طلب هو الآخر ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم

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