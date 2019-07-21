اقترب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي الي احد الأندية الخليجية ويرفض مسؤلو القلعة البيضاء حتى الآن عودة معروف يوسف إلى صفوف الفريق من جديد بعد إنتهاء اعارته مع نادي الشرطة العراقي وكان اللاعب قد تلقى عرضا رسميا من نادي الصفاقسي التونسي للرحيل اليه على سبيل الإعارة لمدة موسم الا انه تم رفضه كما أن الجهاز الفني لفريق سموحة طلب هو الآخر ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرفض عودة معروف يوسف واللاعب يقترب من هذا النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.