انتظم لاعب الدراويش الصاعد أحمد أيمن، في تدريب الفريق الجماعى مساء اليوم السبت عقب تأديته للتدريبات الاستشفائية فى الايام الماضية تحت قيادة الجهاز الطبى.

وأجرى اللاعب إختبار طبى فى تدريبات الفريق اليوم أثبتت سلامته وإكتمال شفائه وقدرته على المشاركة فى لقاء الأربعاء أمام الزمالك فى ختام مباريات الدورى العام الممتاز.

وكان أصيب اللاعب بكدمة قوية فى لقاء المقاولون العرب بالمباراة الودية استبدل على أثرها ولم يستطيع إستكمال المباراة.

الجهاز الطبى.وأجرى اللاعب إختبار طبى فى تدريبات الفريق اليوم أثبتت سلامته وإكتمال شفائه وقدرته على المشاركة فى لقاء الأربعاء أمام الزمالك فى ختام مباريات الدورى العام الممتاز.وكان أصيب اللاعب بكدمة قوية فى لقاء المقاولون العرب بالمباراة الودية استبدل على أثرها ولم يستطيع إستكمال المباراة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ ينتظم بتدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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