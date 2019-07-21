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وصول بعثة منتخب السلة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر البوسنة

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وصلت بعثة منتخب مصر لكرة السلة سيدات تحت 16 سنة، اليوم السبت، إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم بدولة

البوسنة. ومن المفترض أن يقيم المنتخب الوطني بقيادة علي هاشم، معسكرًا مغلقًا اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى 27 يوليو الجاري.

كان تم تأجيل بطولة أفريقيا لسيدات السلة تحت 16 سنة انسات لتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس برواندا.

 

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